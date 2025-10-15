Hihetetlen bejelentés: tovább borzolja a zeneipar kedélyeit a TikTok-sztár

TOP 1 című számával indította zenei karrierjét Zsigmond Angi, és bár ezzel nem került fel a képzeletbeli slágerlisták élére, a legnépszerűbb videómegosztón elért kétszázötvenezer megtekintés tetemesnek mondható a hazai piacon.

Hamarosan új dallal érkezik Zsigmond Angi

Fotó: Zsigmond Angi Instagram-oldala

Néhány héttel azonban a dal megjelenése után az egyik közösségimédia-oldalán jelentette be:

Közeleg az új track

A posztra érkezett hozzászólások alapján a rajongók már nagyon várják, addig is néhányszor még meghallgathatjuk első slágerét.