1 órája
Hihetetlen bejelentés: tovább borzolja a zeneipar kedélyeit a TikTok-sztár
Alig egy hónapja debütált Zsigmond Angi bombaként robbant slágere, máris új dallal készül az előadó.
TOP 1 című számával indította zenei karrierjét Zsigmond Angi, és bár ezzel nem került fel a képzeletbeli slágerlisták élére, a legnépszerűbb videómegosztón elért kétszázötvenezer megtekintés tetemesnek mondható a hazai piacon.
Néhány héttel azonban a dal megjelenése után az egyik közösségimédia-oldalán jelentette be:
Közeleg az új track
A posztra érkezett hozzászólások alapján a rajongók már nagyon várják, addig is néhányszor még meghallgathatjuk első slágerét.
2025.10.05. 08:20
Állva tapsolt a közönség, Zsigmond Angi a színpadon is megmutatta magát
