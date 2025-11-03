november 3., hétfő

Futva fedezte fel a világ egyik legszebb helyét – Debreczeni Dóra életigenlő posztja mindenkit motivál

Debreczeni Dóra ismét bebizonyította, hogy a mozgás és a természet iránti szeretet kéz a kézben jár.

Szoljon.hu

Debreczeni Dóra és férje ezúttal az Azori-szigeteket fedezték fel, és természetesen a kalandból nem maradhatott ki a mozgás sem. A futóedző a festői Sao Miguel szigetén is szakított időt a futásra, amit egy inspiráló fotóval osztott meg Instagram-oldalán.

Forrás: Debreczeni Dóra Instagram-oldala

A képeken a lélegzetelállító tájakat láthatjuk, miközben Dóra egy kedves mondattal üzent is a férjének: 

Nélküled unalmas lenne az élet!

 A követők elárasztották a bejegyzést dicséretekkel, ami nem csoda, hiszen a futóedző egyszerre sugároz energiát, harmóniát és boldogságot.

 

