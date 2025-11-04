23 perce
Az út szélén haldokló társa mellett nézte a távozó autót a gyászoló németjuhász
A kutyák hűségét, ragaszkodását bizonyítja az a megható jászsági történet is, ami a közösségi médiában látott napvilágot. Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között a minap elgázoltak, majd az út szélén hagytak egy vizslát. Négylábú társa azonban nem hagyta magára, az utolsó percekig az elütött kutya mellett volt.
A szívszorító esetről a jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány számolt be közösségi oldalán. Az elütött kutya és hűséges társának története sokak szemébe könnyeket csalt.
Súlyos sérüléseket szenvedett az elütött kutya
A Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntesei november 3-án, hétfőn délelőtt kaptak bejelentést egy elütött vizsláról és egy mellette őrködő német juhászkutyáról – derült ki a Facebookon megosztott bejegyzésből. A két eb Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között, a Kerekudvari leágazónál volt. Az elütött kutyán sajnos már nem tudtak segíteni az alapítvány önkéntesei. Csipet találtak benne, de regisztrálatlan volt. A mellette őrködő német juhász kan körülbelül 5-6 éves lehet, benne nem találtak csipet. Az alapítvány gondozásába került, egyelőre eredeti gazdáját keresik.
– Rövid időn belül kiderült róla, hogy igazi szökőbajnok, de egyébként nagyon barátságos – írták. A szervezet azt kéri, ha valakinek bármilyen információja van a kutyákról, azt jelezzék privát üzenetben, vagy a +36305978796-os telefonszámon. A poszthoz érkezett kommentek szerint a két kutyust vasárnap még Pusztamonostoron, a főúton látták, az elmúlt héten pedig Jászágón bukkantak fel.
