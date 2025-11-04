Az út szélén haldokló társa mellett nézte a távozó autót a gyászoló németjuhász

A szívszorító esetről a jászberényi Kutyákkal az Életért Alapítvány számolt be közösségi oldalán. Az elütött kutya és hűséges társának története sokak szemébe könnyeket csalt.

Az önkéntesek szíve is meghasadt, amikor megtalálták az elgázolt vizslát és a mellette őrködő német juhászkutyát. Az elütött kutya és barátja története könnyeket csal a szemekbe

Fotó: Kutyákkal az Életért Alapítvány Facebook-oldala

Súlyos sérüléseket szenvedett az elütött kutya

A Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntesei november 3-án, hétfőn délelőtt kaptak bejelentést egy elütött vizsláról és egy mellette őrködő német juhászkutyáról – derült ki a Facebookon megosztott bejegyzésből. A két eb Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között, a Kerekudvari leágazónál volt. Az elütött kutyán sajnos már nem tudtak segíteni az alapítvány önkéntesei. Csipet találtak benne, de regisztrálatlan volt. A mellette őrködő német juhász kan körülbelül 5-6 éves lehet, benne nem találtak csipet. Az alapítvány gondozásába került, egyelőre eredeti gazdáját keresik.

– Rövid időn belül kiderült róla, hogy igazi szökőbajnok, de egyébként nagyon barátságos – írták. A szervezet azt kéri, ha valakinek bármilyen információja van a kutyákról, azt jelezzék privát üzenetben, vagy a +36305978796-os telefonszámon. A poszthoz érkezett kommentek szerint a két kutyust vasárnap még Pusztamonostoron, a főúton látták, az elmúlt héten pedig Jászágón bukkantak fel.