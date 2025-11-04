Zsolt új esélyt ad a szerelemnek, ezúttal a tudomány segítségével

A Házasság első látásra Zsoltja elárulta, hogy ezúttal a pszichológusok szakértelmében bízik. Nem értette, miért nem voltak sikeresek korábbi kapcsolatai, pedig mindig igyekezett teljes gondoskodást és odafigyelést adni. Vajon sikerül megtalálni számításait Rebekában?

Horváth Zsolt a Házasság első látásra műsorban Rebekával kötötte össze életét

Házasság első látásra: Zsolt elmondta, miért nem lehettek sikeresek ezek a kapcsolatok

A Bors a Hot! magazinnak adott interjú alapján írta meg, hogy Zsolt visszatekintve valószínűleg nem a hozzá illő partnereket választotta, mely mögött saját elmondása szerint pszichológiai okok állhatnak, és ezeket most szakértők segítségével szeretné feltárni.

– Érdekelt, hogy aki valóban belelát a gondolataimba, és analitikusan elemez, mit gondol rólam, milyen ember vagyok, és milyen partner illene hozzám – fogalmazta a magazinnak. Hozzátette, a célja nem csupán a sikeres kapcsolat, hanem az önismeret elmélyítése is, hogy elkerülje a korábbi hibákat.

A szolnoki származású férfinak eddig három komolyabb kapcsolata volt, amelyek egy, másfél és három évig tartottak, ám egyik sem úgy alakult, ahogyan remélte. Úgy érezte, fejlődni szeretne, és ebben a műsor komoly segítséget nyújthat számára.

– Megtanultam, hogy a türelem és a tolerancia értékes erények, csak fel kell ismernem, amikor ezzel visszaélnek. Tehát nem szabad átmennem Isten bárányából a világ birkájába! Ezenfelül megtanultam, hogy a problémákat mindig nyíltan, frontálisan kell megbeszélni, nem pedig titokban, az esetleges konfliktusokat és sérelmeket elkerülve, észrevétlenül feloldani – tette hozzá Zsolt.

Az új évad Zsolt és Rebeka házasságával kezdődött

A fiatal házaspár kapcsolatáról folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat. Mint azt már megírtuk, az új évad Zsolt és Rebeka esküvőjével robbant be a képernyőkre, mely szinte már mesébe illő jeleneteket tartogatott a nézőknek. A fiatalok között már az első pillanattól kezdve lehetett érezni a különleges kémiát, ám később néhány akadály is nehezítette a kapcsolatukat, amelyek próbára tették a fiatal házaspár türelmét és összetartását. Azt, hogy ezúttal Zsolt számára mit tartogat a közös élet Rebekával, egyelőre korai lenne megjósolni, de a kezdeti jelek alapján ígéretes a kapcsolatuk.