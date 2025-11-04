november 4., kedd

Házasság első látásra

Zsolt új esélyt ad a szerelemnek, ezúttal a tudomány segítségével

Horváth Zsolt életében több komolynak ígérkező kapcsolat is volt, ám azok végül félresiklottak. Ezen tapasztalatai nyomán úgy döntött, hogy a Házasság első látásra 2025-ös kísérletében próbál szerencsét, teljesen a szakértőkre bízva magát. A szolnoki származású férfi most mindenről őszintén vallott.

Nyitrai Fanni

A Házasság első látásra Zsoltja elárulta, hogy ezúttal a pszichológusok szakértelmében bízik. Nem értette, miért nem voltak sikeresek korábbi kapcsolatai, pedig mindig igyekezett teljes gondoskodást és odafigyelést adni. Vajon sikerül megtalálni számításait Rebekában? 

Horváth Zsolt, Házasság első látásra
Horváth Zsolt a Házasság első látásra műsorban Rebekával kötötte össze életét
Forrás: Bors / Markovics Gábor 

Házasság első látásra: Zsolt elmondta, miért nem lehettek sikeresek ezek a kapcsolatok

A Bors a Hot! magazinnak adott interjú alapján írta meg, hogy Zsolt visszatekintve valószínűleg nem a hozzá illő partnereket választotta, mely mögött saját elmondása szerint pszichológiai okok állhatnak, és ezeket most szakértők segítségével szeretné feltárni.

– Érdekelt, hogy aki valóban belelát a gondolataimba, és analitikusan elemez, mit gondol rólam, milyen ember vagyok, és milyen partner illene hozzám – fogalmazta a magazinnak. Hozzátette, a célja nem csupán a sikeres kapcsolat, hanem az önismeret elmélyítése is, hogy elkerülje a korábbi hibákat.

A szolnoki származású férfinak eddig három komolyabb kapcsolata volt, amelyek egy, másfél és három évig tartottak, ám egyik sem úgy alakult, ahogyan remélte. Úgy érezte, fejlődni szeretne, és ebben a műsor komoly segítséget nyújthat számára.

– Megtanultam, hogy a türelem és a tolerancia értékes erények, csak fel kell ismernem, amikor ezzel visszaélnek. Tehát nem szabad átmennem Isten bárányából a világ birkájába! Ezenfelül megtanultam, hogy a problémákat mindig nyíltan, frontálisan kell megbeszélni, nem pedig titokban, az esetleges konfliktusokat és sérelmeket elkerülve, észrevétlenül feloldani – tette hozzá Zsolt.

Az új évad Zsolt és Rebeka házasságával kezdődött

A fiatal házaspár kapcsolatáról folyamatosan tájékoztatjuk az olvasókat. Mint azt már megírtuk, az új évad Zsolt és Rebeka esküvőjével robbant be a képernyőkre, mely szinte már mesébe illő jeleneteket tartogatott a nézőknek. A fiatalok között már az első pillanattól kezdve lehetett érezni a különleges kémiát, ám később néhány akadály is nehezítette a kapcsolatukat, amelyek próbára tették a fiatal házaspár türelmét és összetartását. Azt, hogy ezúttal Zsolt számára mit tartogat a közös élet Rebekával, egyelőre korai lenne megjósolni, de a kezdeti jelek alapján ígéretes a kapcsolatuk. 

Ne feledje! A Házasság első látásra minden hétköznap 19:45-től látható az RTL-en. Amennyiben lemaradt a korábbi epizódokról, azt a TV2 Play-en díjmentesen visszanézheti.

 

 

