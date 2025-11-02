Halottak napjára időzítve: közös dallal jelentkezett Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina

Szeretteink elvesztését mindenki máshogy dolgozza fel, de egy remekül megírt dal sok embernek tud könnyeket csalni a szemébe, segíthet visszaemlékezni, megbékélni, elfogadni és végül akár mosolyra fakasztani, miután szívünk elenged és felszabadul az emlékek gyűrűjében. Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina legújabb dala ezt hivatott segíteni.

Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina közös zeneszámmal debütáltak

Forrás: Elle.hu

Amikor egy űrhajós egy „csillaggal” találkozik – Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina közös zeneszámot adott ki

Hírportálunk olvasóinak már nem lehet újdonság, hogy Kapu Tibor nem csak űrhajósként ismert (még Szolnokon is adott online interjút), de a magyar könnyűzenei világot is meghódítja – kicsivel több mint egy hónapja egy szolnoki kislánnyal lépett színpadra, most pedig Kovácsovics Fruzsina, a Csillag születik! tehetségkutató showműsor egyikori versenyzője mellett láthatjuk gitározni. Bár az Űrhajós leszek című zeneszám nem teljesen új szerzemény, ebben a formában még nem hallhatta a közönség.

Már azelőtt megismerkedtünk egymással, hogy megtörtént volna az űrutazás. Elküldtem neki az Űrhajós leszek címűi 2013-as dalomat, abban reménykedve, hogy meghallgatja

– mesélte az énekesnő az Esti Kornél című élő műsor vendégeként.

Az űrutazás alkalmából a lejátszási listámra olyan dalokat válogattam, amelyeket a világűrben is szívesen hallgattam volna. Az egyik általam választott szerzemény éppen Kovácsovics Fruzsi Űrhajós leszek című dala volt. Eleinte mégsem mertem meghallgatni, mert a szöveg mélysége, emberi üzenete túlságosan megérintett

– mondta el az űrhajós a zeneszámmal kapcsolatban. Mégis, Fruzsi reményei valósággá váltak, hiszen most közös kollaborációként hallhatjuk a dal friss feldolgozását, mely a dalszerző egyik családtagjának elvesztéséről szól, és annak érzelmi megküzdéséről. A szövegben megbújó megható történet nem is csendülhetett volna fel jobbkor, mint Halottak napjához közel, hiszen ilyenkor rengeteg ember keres vigasztalást, ehhez pedig nagyszerű segítséget nyújthat. A videó alatt a kommentek is bizonyítékul szolgálnak, többen is arról írtak, hogy a szívből jövő dalt halva felidézték szerettüket és könnyeket fakasztott szemükbe.