Alig fél napja jelent meg, máris több ezren hallgatták meg a törökszentmiklósi gyökerekkel rendelkező Zsigmond Angi új számát

Sok műfajban kipróbálta már magát a törökszentmiklósi származású influenszer, azonban zenei karrierjének indulása talán még őt is meglepte. Új dallal rukkolt elő Zsigmond Angi.

Zsigmond Angi „híres lett”. Legalábbis ezt állítja legújabb számában

Fotó: Zsigmond Angi Instagram-oldal

A közösségi média egyik legismertebb arca a TOP 1 című számával alapozta meg sikerét, a már színpadon is bemutatott zene „nagyot megy” a világhálón. Legújabb szerzeménye a Híres lettem néven fut, és az eddigi megtekintések alapján hasonlóan, hanem jobban felkapott lesz a produkció.