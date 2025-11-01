november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Alig fél napja jelent meg, máris több ezren hallgatták meg a törökszentmiklósi gyökerekkel rendelkező Zsigmond Angi új számát

Címkék#influenszer#zene#Zsigmond Angéla

Hihetetlen erővel robbant be Zsigmond Angi a zene világába, egy hónapja megjelent debütáló száma már közel négyszázezer megtekintésnél jár. Legújabb száma pedig az előzőnél is nagyobb siker lehet.

Kiss Ádám

Sok műfajban kipróbálta már magát a törökszentmiklósi származású influenszer, azonban zenei karrierjének indulása talán még őt is meglepte. Új dallal rukkolt elő Zsigmond Angi.

zsigmond angi
Zsigmond Angi „híres lett”. Legalábbis ezt állítja legújabb számában
Fotó: Zsigmond Angi Instagram-oldal

A közösségi média egyik legismertebb arca a TOP 1 című számával alapozta meg sikerét, a már színpadon is bemutatott zene „nagyot megy” a világhálón. Legújabb szerzeménye a Híres lettem néven fut, és az eddigi megtekintések alapján hasonlóan, hanem jobban felkapott lesz a produkció.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu