1 órája
Alig fél napja jelent meg, máris több ezren hallgatták meg a törökszentmiklósi gyökerekkel rendelkező Zsigmond Angi új számát
Hihetetlen erővel robbant be Zsigmond Angi a zene világába, egy hónapja megjelent debütáló száma már közel négyszázezer megtekintésnél jár. Legújabb száma pedig az előzőnél is nagyobb siker lehet.
Sok műfajban kipróbálta már magát a törökszentmiklósi származású influenszer, azonban zenei karrierjének indulása talán még őt is meglepte. Új dallal rukkolt elő Zsigmond Angi.
A közösségi média egyik legismertebb arca a TOP 1 című számával alapozta meg sikerét, a már színpadon is bemutatott zene „nagyot megy” a világhálón. Legújabb szerzeménye a Híres lettem néven fut, és az eddigi megtekintések alapján hasonlóan, hanem jobban felkapott lesz a produkció.
2025.10.05. 08:20
Állva tapsolt a közönség, Zsigmond Angi a színpadon is megmutatta magát
