– Szabadidőmben szívesen utazok vagy koncertre járok. Tagja vagyok a helyi Phoenix Kórusnak, mellyel sokfelé felléptünk már. Jó érzés, mikor a közönség megtapsol bennünket, ez azonban karnagyunknak, Lór-Kerekes Ágnesnek köszönhető, mert az ő fiatalos személyisége, zenei elkötelezettsége minket is magával ragad. Mindig igyekszik kihozni a maximumot a kórusból, ehhez olyan jó darabokat talál, melyeket nagy örömmel énekelünk el a közönségnek. És persze a fiaim és az unokáim azok, akikkel próbálok minél többet együtt lenni. Luca tízéves, hegedül, néptáncol, lovagol. Jó tanuló, aranyos, szép kislány. Bogi még óvodás, de nagyon kommunikatív, akárcsak a nagyanyja, bárhová is megyünk, rögtön feltalálja magát. És van még az egyéves csöppség, Lujza, akinek a születésénél is bent voltam, én vágtam el a köldökzsinórt. Karácsonykor itt voltak mindannyian. Az ajándékok tekintetében most nem tárgyakat, élményt adtunk a kicsiknek – sorolta a nagymama, aki a most kapott megyei díjat meghatottan vette át.

Erdei Edit az Önkéntes Tevékenységért díjjalForrás: Daróczi Erzsébet