– Még nyáron beszélt velem Farkas Béla és Szabó Mária főorvos, hogy mi lenne, ha megint segítenék a karácsonyi adománygyűjtésben a csecsemő-, újszülött- és gyermekosztály betegeinek. Kis gondolkodás után belementem, hiszen ez a járványhelyzet most sok mindent felülír!

Erika kiírta felhívását a közösségi oldalra.

– Kisvártatva egy berekfürdői édesanya, Hajni rám írt, hogy segít gyűjteni. Megbeszéltük, ki mit gyűjt. Sok anyuka és tanár is a segítségemre sietett a Kossuth iskolából, két kisebbik gyermekem is oda jár. Van, aki ruhával, babaápolási dolgokkal, játékokkal segített. A legfontosabb, ami nagyon hiányzik a kórháznak, az a köztes méretű pelenka, hogy ne csak kicsi és csak nagy méretű legyen... De pizsama, papucs, tisztálkodási szerek is jöhetnek! Ha kimaradna egy-egy édesanyának bontatlan tápszer, azt is fogadjuk, de bébiételt is le lehet adni a gyermekosztályra, mert sok mindenből ki vannak fogyva. Aki adakozna, az december 15-ig megteheti, utána összerakom, és átadom a felajánlásokat a kórháznak – tette hozzá a jótékonykodó asszony.