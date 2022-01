– Vegyesek a tapasztalatok. Az év első hónapjai bizakodásra adtak okot, hiszen többen jöttek vért adni. Akkor a járványügyi korlátozások miatt sokan home office-ban dolgoztak és jobban ráértek. Az újraindulást követően kevesebben érkeztek, mert nem tudták összeegyeztetni a munkaidőt a véradó esemény időpontjával. A koronavírus okozta megbetegedések miatt is csökkent a donorok száma. Sajnos a Jászságban idén nem tudtuk hozni az előzetes tervet, mintegy ötszáz-hatszáz véradó hiányával zártuk az esztendőt. A térségben általában háromezer véradóval szoktunk tervezni, ezt most nem értük el – számolt be Suba Ágnes Beatrix.