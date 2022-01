Éva kitartását a sportnak is köszönheti. Korábban bronzérmet is szerzett a cselgáncs magyar bajnokságon, egy sérülés azonban meggátolta a folytatást. – Most már az énekléssel teljes az életem, szeretem a választott szakmámat és a közönségemet is, akiknek szeretnék idén sokszor énekelni Karcagon, Túrkevén vagy akár Kisújszálláson is.