A meghitt hangulatú helyiségbe toppanva rögtön éhes lesz az ember, amikor megpillantja a már a színösszeállításukban is különleges vegán ételeket, melyeket egytől egyig Luca készít.

Rengeteg ötlet kavarog a fejemben, amiket mindig megosztok követőimmel a közösségi oldalon, így bárki bejelentkezhet hozzám egy finom vacsorára

– mondja a fiatal hölgy.

– Legutóbb például humuszt készítettünk a konyhámban, de sokszor előfordul, hogy gondolok egyet, és lakáséttermet nyitok, aminek köszönhetően sok érdekes embert megismerhettem már.

Lucának fontos a vegánság, azonban senkit sem szeretne „megtéríteni”.

– Remek érzés, amikor valaki azért látogat el hozzám, mert szeretne kipróbálni valami mást, valami újat, ami eltér a megszokott ételektől – magyarázza Luca.

Próbálom megmutatni az embereknek, hogy hús nélkül is lehet ízletes, egyben tápláló ételeket készíteni. Hiszem, hogy aki igazán szereti önmagát, figyel arra, mivel táplálja a testét.

– Legfontosabb számomra mindig a másik fél, akit beengedek az otthonomba, akivel beszélgetek. Az étel pedig egy különleges élmény, ami összehozza az embereket.

Látogatásunkkor Luca egy vegán céklaburgerrel kedveskedik nekünk, miközben elmeséli, hogy már egészen fiatalon rabul ejtették az ételek.

– Mindig valamilyen diétát követtem, ami társult egyfajta testképzavarral is – vallja be őszintén. – Viszont ennek is köszönhetem, hogy most itt tartok.

Szerintem a testünk üzen nekünk, csak a bennünket körülvevő zajban sokszor nehéz meghallanunk. Jómagam mindig is máshogy táplálkoztam, mint a szüleim, és ezáltal nyitottabbá váltam.

– Az évek során számos főzőtanfolyamon vettem részt, melyek után még jobban kitárult előttem a világ. Szabadságérzetet ad a főzés, és annyira színes, illetve változatos lett az étrendem, hogy az elköltött fogások minden alkalommal örömmel töltenek el. És ez fontos! Amikor már egy étel puszta látványának is örülünk.

A céklaburger utánozhatatlan ízét a friss, vegyszermentes hozzávalók adják, amiket Luca helyi termelőktől szerez be a piacon. A zöldség- és gabonaféléket helyezi előtérbe, megfelelő fűszerezéssel. A kovászos zsemlét megpirítja, melyre tesz egy különleges szószt, amit saját maga kísérletezett ki.

– Inspirálnak a szép színek, ezért többféle zöldséggel dolgozom – árulja el. – Szükséges hozzá egy kis napraforgómag, amit pár órára vízbe áztatok, hogy jól megszívja magát, majd leturmixolok. Az így kapott krémet sóval, borssal, citromlével, három gerezd fokhagymával és egy kis kaporral ízesítem, utána a hűtőbe teszem pihenni. Ezután az avokádót összezúzom, megfűszerezem, adok hozzá egy kis citromlevet és fokhagymát, majd gerezdekre vágott koktélparadicsomot.

Végül összekeverem a „pogácsát” hat céklából, egy kis dióból, fokhagymából, néhány répából és citromléből, melyet aztán szépen elegyengetek. A kovászos zsemléket megpirítom, és megkenem a magvas-kapros krémmel. Ehhez hozzáadom az avokádókrémet, majd a céklapogácsákat, végezetül rukkolával és retekkel díszítem – osztja meg velünk titkos receptjét Németh Luca.