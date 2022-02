Idén is jelentkezhetnek a megyénkben élő tizennyolc és huszonkilenc év közötti hölgyek a Mediaworks Zrt. által meghirdetett Tündérszépek versenyre. A profi stúdiófotózásra hamarosan már érkeznek az első jelentkezők. A ruha és smink összhangja kifejezetten fontos a tökéletes sorozat elkészítéséhez. A lányok bikiniben, sportos és elegáns öltözetben is fényképezőgép elé állnak. Mi most összegyűjtöttünk néhány tanácsot, hogy mire is érdemes figyelni a készülődéskor!