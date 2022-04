Több kutatás is bizonyítja, hogy számos jótékony hatással bírnak a lakásban és az irodában elhelyezett szobanövények a környezetünkre. Ugyanis tisztítják a levegőt, nyugtatólag hatnak ránk, és gyorsíthatják a betegségekből való felépülést is, nem beszélve arról, hogy megszépítik környezetünket. A szolnoki Kispál-Papp Adrienn, gyógypedagógus, blogger, és növénygyűjtő majdnem 200 szobanövény tulajdonosa. Segítségével körbejártuk az előbb említett témakört, illetve a növényekkel kapcsolatos általános tudnivalókat is.

Fotó: Nagy Balázs

– Meséljen arról, hogyan kezdődött a növény őrület…

– Minden a vírus idején indult, amikor még egyedül éltem Budapesten, ahol a lakásomban nem lehetett kisállatom és a bezárások azt eredményezték, hogy mindenkitől elszigetelődtem, hiszen a családom Szolnokon élt, viszonylag távol tőlem. A növények iránti szeretetem mindig is jelen volt az életemben, azonban ezalatt az idő alatt azon kaptam magam, hogy napról napra sokasodnak. Az első lezárását követően szembesültem igazán a létszám növekedésével, hiszen hazaköltöztem Szolnokra és miattuk sok volt a pakolni való. Gondoltam, ha már így alakult, elindítok egy közösségi oldalt, ahol megosztom a növényekkel való tapasztalataimat másokkal is. Mindez megváltoztatta a hozzáállásom és kialakult egy kis közösségem, ami által az ország több pontjáról megismerhettem olyan embereket is, akiknek szintén ennyire fontosak a növények. Számomra fontos, hogy másokkal törődhessek, ezért kihívást is jelent a növényekkel való kapcsolatom. Ugyanis több különleges faj is megtalálható a gyűjteményemben, sőt vannak köztük elég hisztis példányok is... Ennek ellenére, kifejezetten kikapcsol a velük töltött idő és biztos vagyok benne, hogy sokan éreznek hozzám hasonlóan.

– Vannak kedvenc szobanövényei?

– Kimondottan kedvelt növényem nincs, ugyanis mindegyiket nagyon szeretem. Viszont olyan akad, amire ha ránézek elmosolyodok szépségétől. Ez nem más, mint a sokak által ismert anthurium clarinervium, mely leginkább latin nevén ismert, azonban a flamingó növények közé sorolható. Méregzöld színű, erezetei pedig neon színűek és a levelei szinte szív alakot öltenek. Igazán tekintélyes és kedves növénynek tartom. Mindemellett rajongok az alocása, philodendron és a syngonium családjába tartozó növényekért is.

Fotó: Nagy Balázs

– Az említettekkel ellentétben, mit ajánlana egy kezdőnek?

– Úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell tapasztalnia, hogy mi a fontos számára gondozás tekintetében. Gondolok itt arra, hogy aki tudja magáról, hogy könnyen elfeledkezik a növényekről, az válasszon szárazságtűrő példányt, mondjuk egy borsókát, legénypálmát vagy egy anyósnyelvet. Hiszen ezek igazán mutatósak és szép díszei lehetnek a lakásunknak, ugynakkor nagyon hálás növények és nem igényelnek nagy figyelmet. Mindezek mellett jó választás lehet egy hagyományos szobafutóka is, hiszen könnyű a tartása és szépen leomló levelei nagyon mutatóssá válnak. Jómagam ezeket javaslom első vásárlásra, később pedig jöhetnek a kicsit kényesebb, de annál különlegesebb példányok is.



– És mi a helyzet az ültető közeggel?

– Az egyik legfontosabb feladat a növény talaja és gyökérzete. Ugyanis a legtöbb virág nem szereti az igazán tömör talajt. Nehéz általánosságban megállapítani, hogy melyik szobanövénynek milyen földre van szüksége, azonban egy biztos: a sima virágföld nem alkalmas hosszútávon a tartásukra. Hiszen biztosan többen tapasztalták már, hogy a föld tetején ilyenkor fehér penész foltok jelennek meg, ami annak a jele, hogy nem elég vízáteresztő a talaj, így könnyen berohad, vagy penészes lesz. Ezért célszerű talajlazító eszközöket beszerezni. Ilyen például a perlit, agyaggolyó, orchidea föld, és a tőzeg, melyet a virágfölddel összekeverve könnyen használhatunk és a legtöbb gazdászboltban, vagy áruházban megtalálhatók.

– Ennek fényében hogyan kell átültetni növényeinket?

– A jó minőségű virágföld 60 százalékát keverjük össze perlittel, vagy akár tőzeggel és orchidea földdel egyaránt, hiszen nem fog ártani a növénynek. Ennek segítségével, ha nagyon meg is öntözzük a talajt, a víz könnyebben felszívódik, ezáltal kisebb lesz a gombásodás és a rothadás kialakulásának esélye. Ültetésnél figyeljünk arra, hogy meg ne sértsük a növény gyökereit, illetve ne tömködjük meg nagyon a földjét, hiszen laza közeget kell biztosítanunk számára. Gyakori hiba szokott az is lenni, hogy megveszünk egy példányt és azt gondoljuk, hogy rögtön egy nagyobb cserépbe kell tenni, ez a módszer azonban nem fog jó eredményeket hozni, hiszen a gyökereknek nem feltétlenül kell a nagyobb cserép. Tudniillik a virág úgy érzi jól magát, ha a gyökerei átérik a kaspót, nagyobb cserépre csak akkor van szükség, amikor a gyökerek már szétnyomják a kaspót, illetve kilógnak belőle.