Sok család kedvelt időtöltése a társasjátékozás, ami önfeledt vetélkedést tesz lehetővé. A nyári hónapokban könnyebb összeülni egy kis kockadobálásra, ráadásul az efféle minőségi együtt töltött idő jótékonyan hat a családi kapcsolatokra – fejtette ki hírportálunknak a szolnoki származású Győri-Nádai Réka, a Mit játsszunk? vlog egyik ötletgazdája.

Sokaknak elsőre a Monopoly, a Gazdálkodj okosan!, a Ki nevet a végén? ugrik be elsőre, ha meghallják a társasjáték szót. A paletta azonban mára nagyon sokszínűvé vált. A modern társasok a közösségépítésre és az önfeledt szórakozásra egyaránt kiválóak.

A szolnoki származású Győri-Nádai Rékát elsősorban arról kérdeztük, hogy miben rejlik a társasjátékok varázsa, és miként tudjuk megszerettetni azokkal is, akikben a hétköznapok során fel sem merül, hogy a kikapcsolódás ezen formáját válasszák.

– Sokan nem is gondolják, hogy a társasjátéknak milyen fejlesztő hatásai lehetnek – kezdte Réka. – Vlogunkat azzal a céllal hívtuk életre, hogy ráirányítsuk az emberek figyelmét a modern társasokra, illetve hogy olyan játékokkal ismertessük meg őket, melyeket mi is rendszeresen előveszünk. A gyerekek kifejezetten szeretnek a családtagjaikkal és barátaikkal társasozni. Manapság pedig már számtalan olyan játék létezik, melyek akár 3–4 éves kortól is élvezhetőek.

A legtöbb fejleszti az előregondolkodást, az empátiát, a kreativitást, az önismeretet és számos kognitív készséget.

– Az efféle minőségi együtt töltött idő során építhetjük kapcsolatunkat a gyermekünkkel, párunkkal vagy barátainkkal. Elmondható tehát, hogy kortalan szórakozást biztosít. Az apró sikerélmények pedig mind-mind növelik a gyermekek egészséges önbizalmát – sorolta az előnyöket Győri-Nádai Réka.

A szakember kiemelte: fontos, hogy a mókába a szülők is bekapcsolódjanak, mert a lurkók a játék során látott viselkedési mintákból tanulják a legtöbbet.

– Minden gyerek más, viszont már akár 3–4 éves kortól érdemes kipróbálni velük a társasjátékokat – magyarázta Réka. – Kezdésnek tökéletes lehet például a Csigafutam, amit sokan az óvodából is ismernek. Ez egy egyszerű dobok-lépek kooperatív játék, mely során közösen szurkolunk az adott csigának. A 4–5 évesek számára remek választás lehet az Egérleső, melyen keresztül egy egércsalád házába csöppenünk bele, ahová közösen potyogtatunk kis faelemeket, amiket meg kell figyelni.

A játékban együtt gondolkodunk, a csöppségek pedig mesélhetnek, ezzel is fejlesztve a kommunikációt és az egymásra figyelést.

– Megemlíteném a Stone Age Juniort is (ötéves kortól), ami már kompetitív, azaz versengő típusú, építkezős, ősemberes játék, melyben az erdőlapkák mutatják meg, hogyan kell cselekednünk. Így akinek elsőként sikerül felépítenie három kunyhót, az nyer. Emellett nagyon szeretjük a Pingu elnevezésű ügyességi társast is, melyben egy folyamatosan izgő-mozgó jéghegyre kell a pingvineket közösen felhelyezni. Hétéves kortól ajánlom a Dinó mentőakciót, melyben a láva fogságából kell közösen kimenteni az őshüllőket – adott ötleteket a közös játékra vonatkozóan.

– Az előbb felsoroltak közül nálunk mindegyik megtalálható a polcon, és a videómegosztón több anyagot készítettünk róluk, sorban bemutattuk őket. Azt tanácsolom, hogy a választást megelőzően érdemes tájékozódni, mert számos olyan modern játékkal találkozhatunk, melyek túllépnek a sima dobok-lépek mechanikán, így elsőre talán túl bonyolultnak tűnhetnek.

Érdemes nemcsak a korhatárt, hanem a tematikát is aszerint megválasztani, hogy mi áll a leginkább közel a gyermekhez

– javasolta a szakember.

A vlogger úgy véli, Szolnokon érdemes bekukkantani a Verseghy Ferenc Könyvtár ifjúsági részlegére, ahol jelképes összegért kölcsönözhetünk ki társasjátékokat. A kéthetes kölcsönzési idő alatt kellőképpen megismerhetjük az adott játékot, és a benyomásaink alapján dönthetünk, hogy beruházunk-e az adott társasra, vagy sem.

Rendszeresen játszanak, és szívesen próbálnak ki újakat

A szolnoki Polgár-Papp Noémi kétgyermekes édesanya, elmondta: otthonukban a gyerekszoba polcain számos társasjáték sorakozik.

– A kisebb csemetém mindig izgatottan várja a közös játékot – mesélte a fiatal anyuka. – Vannak kártyások, de a klasszikus dobós-lépős fajtából is bőven akad. Mindig szívesen próbálunk ki újakat, ebben nyújt nagy segítséget a helyi könyvtár, ahol kölcsönözni is lehet. Legutóbb egy stratégiai típusú játék került hozzánk, ami elsőre kissé bonyolultnak tűnt, de gyorsan rákaptunk az ízére. Mi, felnőttek is örömünket leljük benne, hogy a nyári estéket társasozással töltsük. Főleg kooperatívakat játszunk, de újabban szabadulós paklik is előkerültek. Körülbelül egy óra mire végigjátsszuk, kellően izgalmas és fordulatos. A társasjátékokhoz barátokat is szoktunk hívni, bár megválogatjuk, kiknek szólunk, hogy az együtt töltött idő valóban szórakozás legyen.