Csikós István elsőként a gyepszellőztetés fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen egy ennyire forró, aszályos nyarat követően nem sok pázsit maradt egészséges, zöldellő állapotban, ezért most eljött az ideje, hogy helyrehozzuk a keletkezett károkat.

– A gyepszellőztetés elsődleges funkciója a talaj frissítése és fellazítása, illetve extra oxigénnel való ellátása – magyarázta a több mint harmincéves tapasztalattal rendelkező hobbikertész. – Emellett segít a talajon kialakult, nem kívánatos szerves réteg eltávolításában, ami főleg elhalt növényi maradványokból tevődik össze. Mindezek után, ha szükséges, célszerű fűmaggal is megszórni az egyes területeket.

Az ősz a legjobb időszak az ültetésre – tudtuk meg a tapasztalt kertésztől.

– A csapadékosabb, hűvösebb időjárás tökéletes a facsemeték és cserjék ültetésére, vagy éppen átültetésére – részletezte. – A téli időszak előtt még van idejük megfelelően elhelyezkedni a talajba vetett növényeknek, így megszokva az új környezetüket. Ezután pedig újult erővel várhatják a tavaszt.

Ugyanakkor a fagyok beálltáig még rengeteg finomságot nyerhetünk ki a kertünkből, ha mindent jól csinálunk. A hónapos retek, a spenót, a sóska, a répa és a rukkola is ültetésre kész ezekben az időkben, melyek a tél beköszönte előtt leteremnek.

– Az viszont fontos teendő, hogy a vetések előtt mindig kellően fellazítsuk és -javítsuk a talajt – hangsúlyozta Csikós István.

Az elkövetkezendő hetekben érdemes elvégezni a lemosó permetezést is a növényeinken, melyhez réz vagy kén alapú biológiai szert kell használnunk. Sokan a tavaszi hagymák ültetését is elfelejtik, ezért István erre is felhívta a figyelmet.

– Ahhoz, hogy tavasszal gyönyörű virágoskertünk legyen, az olyan virághagymás ültetésre is figyelnünk kell, mint a tulipán, a jácint, a nárcisz vagy a krókusz – ecsetelte a hobbikertész.

Ezek a hagymák szeretik a hideget, sőt, egyenesen szükségük is van rá.

– Amire figyelnünk kell, az az ültetés, hiszen nem szabad túl mélyre duggatnunk a talajba. Az őket körülvevő földnek lazának és jó vízáteresztő képességűnek kell lennie, ezért keverhetünk egy kis homokot is a földbe. Ha szeretnénk, hogy ne száradjanak el a hagymáink, érdemes úgynevezett ültetőkosarat alkalmazni, amiben fejlődhetnek. Mindezek mellett a komposztálásról se feledkezzünk meg, mivel nagy szerepet tölthet be a növények fejlődésében a megfelelő komposzt. Tudniillik, az ősszel lehullott falevelek és az elhalt növények a komposztálás során értékes tápanyaggá alakulnak – emelte ki Csikós István.