– Hosszú, nehéz három nap van mögöttünk. Hajnali keléssel, késő esti fekvéssel, sírással, izgalommal, szurkolással, hatalmas sikerekkel... – így foglalta össze a hétvégi, országos bajnokságon tapasztaltakat Monokiné Fórizs Beatrix edző, az örményesi Táltos Lovas Baráti Kör Egyesület elnöke. Az egyesület idén tizennyolc versenyzővel és tizenhét lóval indult a Nemzeti Lovardában megrendezett II. Szabadidőlovas Országos Döntőn. A gyermekek közül a legfiatalabb hat, a legidősebb tizennyolc éves volt.

– Nagyon jól sikerült, tizenegy gyerekünk lett helyezett, az ezerötszáz rajtoló közül. Az ország minden pontjáról érkeztek lovasok, a gyerekek nagyon jól érezték magukat, de nagyon el is fáradtak. Reggel hatkor már kint voltunk a pályán, mert fél nyolctól kezdődtek az ügyességi versenyszámok. Mivel aznap reggel rakják fel a pályákat, előre nem lehet begyakorolni, az akadályokat ott, azonnal memorizálniuk kellett – mesélt a körülményekről. Mint mondta, a nagyszabású versenyre egész évben készültek.

– Tavaly, amikor hazajöttünk az első döntőről, már akkor eldöntöttük, idén is benevezünk. Így is építettük fel az évet. Egyre profibb versenytársakat kerestünk, új helyszínekre mentünk, próbáltuk a gyermekeket, lovakat olyan körülményekhez szoktatni, melyekkel a fővárosi nagy versenyen is szembetalálkoznak majd, és heti két-három edzést tartottunk – sorolta az egyesület vezetője, aki hozzátette, jövőre újra indulnak a nagyszabású versenyen.