Odakozmált megint valami a serpenyődben? Ne add fel, nem kell kidobnod! Ha szeretnéd, hogy ismét ragyogó legyen az edényed, vedd elő a szódabikarbónát és kövesd az utasítást! Fantasztikus ez az ötlet és a serpenyőd ismét tökéletes lesz – írja a ripost.hu.

Íme a trükk!

Nagyanyáink esküsznek a szódabikarbónára, de ecettel együtt aztán tuti, hogy a legmakacsabb szennyeződéseket is lehozzák. Vesd be ezt a módszert, nem fogsz csalódni! Szórj a serpenyő aljára szódabikarónát, fedd be vele a teljes égési területet. Add hozzá az ecetet, ügyelj arra, hogy pezsegni fog, ne ijedj meg. Majd önts rá egy kevés forró vizet és hagy állni egy fél órára. Ha így sem jön le a szennyeződés, akkor tedd fel a tűzhelyre, forrald fel a szódabikarbónás vizet és az ecetet, így már egészen biztos feloldja az odaégett réteget. Mosd le az egészet forró vízzel a végén, és töröld át. Ragyogni fog a tepsid!