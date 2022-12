Magyarország egyik legnagyobb színesaluminium-gyártó cége, az osztrák székhelyű Prefa Aluminiumprodukte GmbH, illetve magyarországi leányvállalata tizenkét évvel ezelőtt hirdette meg először az Év bádogosa díjat. A kitüntető címeket minden esztendőben három kategóriában – homlokzatburkolat, kiselemfedés és korcolt lemezfedés – ítéli oda a szakmai zsűri, mely rendszeresen különdíjakat is megállapít.

Idén ezek egyikét nyerte el a huszonhat esztendős Holló Alex a homlokzatburkolat kategóriában.

Az ünnepélyes ceremóniára december közepén, Telkiben került sor.

– Nagyon sok örömömet lelem ebben a díjban – szólaltattuk meg elismerése kapcsán Holló Alexet.

– Egyrészt sikernek könyvelem el, és egyfajta visszaigazolás, hogy jól választottam szakmát, a helyi Székács szakközépiskola remek alapokat adott a pályámhoz, hiszen immáron nevesített eredményt értem el benne. Igaz, Törökszentmiklóson a Holló név erre kötelez, ugyanis többgenerációs bádogoscsalád a miénk. Mihály nagyapám és Mihály édesapám után magam is ezt a szakmát művelem, családi vállalkozás formájában. A huszonnégy éves Ádám öcsém is egy ideig dolgozott benne, ám ő végül más irányt vett, lediplomázott és okleveles könyvelő lett. Viszont édesapánk mellett ő is részese az elismerésnek, hiszen közösen végeztük el a nyertes kivitelezést.

A családi házunk három hétig tartó homlokzatburkolási munkáját terjesztettük fel, és ezzel lettünk az „Év bádogos” cím különdíjasai

– magyarázta boldogságának és büszkeségének okát a fiatal szakember.

Holló Alex neve Törökszentmiklóson egyébiránt a sportszerető közönség körében is jól cseng. Immáron tizennégy éve kézilabdázik a Székács KE színeiben. A Szloska Krisztián által irányított csapat jelenleg a harmadosztályban, az NB II. Dél-keleti csoportjában vitézkedik. Az év végi szünetben a tabella első helyén várja a folytatást.

A csapat házi gólkirálya jelenleg épp a bal kezes jobb átlövő Holló Alex, aki az eddigi tizenegy mérkőzésen százkét találatot jegyez. Sportsikerét pedig mi sem bizonyítja, minthogy idáig kétszer annyi gólt lőtt, mint a mögötte második helyet elfoglaló játékostársa…

– Minden tekintetben székácsos vagyok. Itt tanultam, itt szereztem szakmát, és az e nevet viselő klubban kézilabdázom. Volt ugyan némi kitérőm: korábban két évig Orosházán, majd ugyancsak két esztendőt a németországi Shulban kéziztem. Utóbbi szakosztálytól a 2020-as koronavírus-járvány idején tértem haza, és úgy döntöttem, hogy maradok a Székácsnál – beszélt sportpályafutásáról Alex.

A fiatalember szíve is boldogsággal teli. Kedvese pedig nem más, mint Tímár Lilla, a Túrkevei VSE férfi kézilabda-csapatának edzője, és akivel többször furcsa és mulatságos helyzetekbe is kerültek, hiszen volt már alkalmuk a pályán ellenfélként és játékostársként is együtt játszani…