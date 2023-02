Az Új Néplap és a szoljon.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiváló teljesítményt nyújtó, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű eredményekben bővelkedik szűkebb pátriánk.

Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere 2022 szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket!

Ahmadné dr. Labanincs Éva

Prof. dr. Barna Gábor

Fehérváry Tünde

Kiss Mihály

Ljasuk Dimitry

Dr. Szénási Szilvia

Tompos Réka

Utasi Hajnalka

V. Tóth Éva

Zám Lajosné Ildikó

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára.

Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férficsapata – keressük a legjobbakat. Döntse el ön, kik legyenek az év sportolói a Jászkunságban!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Férfi egyéni:

Furkó Kálmán

Hadvina Gergely

Bojan Szubotics

Velkely-Guth Ádám

Tóth Gábor

Női egyéni:

Sándor Renáta

Csikós Zsóka

Rauschenberger Nikolett

Farkas Lilla

Kocsis Luca

Férficsapat:

Szolnoki Olajbányász

Szolnoki Dózsa

Tiszaföldvári SE

A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola U21-es férfi röplabdacsapata

Újszászi VVSE Lábtoll-Labda Szakosztály

Az Arany Kupás tiszabői focicsapat

Női csapat:

Kovács Tamara – Turai Krisztina

Jászberényi Röplabda Klub

New Step Fitnesz és Táncstúdió

A Szolnoki MÁV SE Birkózó és Sumo Szakosztály

Pádár Luca – Kovács Eszter



Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre!

Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!