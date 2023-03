Lelkileg feltöltődött, közelebb került Istenhez

– Az első zarándokutam mottóját Liga Konrád diakónustól kaptam, miszerint a zarándok nem A-ból B pontba tart, hanem az Úrhoz közeledik. Gyakorlatilag a második zarándokutamon is ez a gondolat vezérelt. Nemcsak testi, hanem lelki utat jártam be. Úgy érzem, mindkét út lelki feltöltődést adott, erősítette bennem az elmélyülést, közelebb kerültem a jó Istenhez. A szakrális emlékek mellett maga a táj, a természet is energiát adott – osztotta meg lélekemlő tapasztalatait Körei Nagy Kristóf.

Elmondása szerint a portugál út nomádabb volt, mint a francia. Számos kihívást rejtett, sokkal jobban érezte, hogy zarándokként van jelen, ahol a természeti táj szépsége energiával töltötte fel testét, lelkét. Az előadás végén az egyesület tagjai három „Tarta de Santiagóval”, Szent Jakab keresztjével díszített mandulás omlós süteménnyel lepték meg Kristófot. A Vörös Zoltánné által sütött finomságot a hallgatóság is megkóstolhatta. A zarándok nagy meglepetésére Zsigri Lászlónétól pedig grillázsból formált bakancsot kapott ajándékba.