Adatot szolgáltathatunk kedvenc költöző madarainkról

Idén számoltak már sasokat, figyeltek baglyokat, most indul a Gólyales. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) új programjának célja, hogy bevonják a lakosságot a környezetükben élő madarak megfigyelésébe, valamint a védelmüket is segítő adatgyűjtésbe.

Az MME 2005-ben indította el az első adatgyűjtésre szolgáló honlapját, amely azóta a fehér gólyák fészkeit és költését megfigyelők legfontosabb hazai adatforrása lett. A tizenkilenc éves múltra visszatekintő gólyafészek adatbázis most teljesen megújult, a mobiltelefonos applikáció segítségével az adatszolgáltatás is könnyebbé vált. Ebben a korábbi költési eredmények, a megfigyelési adatok és a fészkekről készült fotók is elérhetőek. Vagyis segítségével már most több mint 10 000 fészek 118 ezer költési eredményét, 55 ezer megfigyelési adatot és 67 ezer fotót lehet elérni.