Televízió 2 órája

Kunhegyesi gitárossal jutott A Dal elődöntőjébe a From The Sky együttes – videóval

Bejutott a Duna TV tehetségkutató műsorának elődöntőjébe a From The Sky együttes, melynek sikere részben kunhegyesi is, hiszen a zenekar gitárosa, Kiss László helyi kötődésű. A nézők szavazatainak köszönhetően áprilisban újabb fellépésre készülhetnek – élményeikről és terveikről Kiss Lászlóval beszélgettünk.

K. J. K. J.

Az első sorban (balról jobbra): Gilián Péter basszusgitáros, Tari Szabolcs, énekes, gitáros és Kiss László gitáros; a hátsó sorban: Juhász Tamás zongorista és Halász Illés dobos Fotós: Szalai-Preisz Tamás

A nézők szavazatainak köszönhetően A Dal elődöntőjébe jutott a From The Sky zenekar az Antarktika című szerzeménnyel. A dicsőség egy kicsit kunhegyesi is, hiszen az extrém metál zenét játszó banda gitárosa, Kiss László helyi kötődésű. Az öt zenészből álló együttes tagjai: Tari Szabolcs énekes, gitáros, Gilián Péter basszusgitáros, Halász Illés dobos, Juhász Tamás zongorista és Kiss László gitáros. A továbbjutást érő dal, az Antarktika zenekar saját szerzeménye, a frontember Tari Szabolcs kreációja. – Hatalmas megtiszteltetés ért bennünket, hogy bekerülhettünk az elődöntőbe – fejtette ki hírportálunknak Kiss László, a From The Sky gitárosa. – Még a mai napig keressük a szavakat és mérhetetlenül hálásak vagyunk a közönségnek, hiszen az ő érdemük, hogy továbbjutottunk. A következő forduló pontos dátumát még nem tudjuk, azonban az biztos, hogy hatalmas izgatottsággal várjuk. Az együttes tavaly már jelentkezett A Dal című műsorba, azonban akkori zenéjük még nem nyerte el a zsűri tetszését. – Nem terveztünk 2023-ban jelentkezni múltbéli csalódások miatt – magyarázta a fiatal gitáros. – Azonban a zenekiadónk, a H-Music Hungary igazgatója, dr. Hartmann Kristóf arra buzdított bennünket, hogy jelentkezzünk az Antarktika című szerzeményünkkel. Ennek hatására pályáztunk, és pár hétre rá meg is kaptuk a visszajelzést, hogy helyet kaptunk az elődöntőben. A dal, az Antarktika érdekessége, hogy két hangulat – a remény és a múltbéli bánat – fogócskájából áll, mely egyszerre pozitív, valamint negatív hangvételű. – Mindezt pedig a zongorán hallható népzenei jellegű motívum még inkább felerősíti – folytatta mosolyogva. – A szöveget a zenével összehozni kivételesen nem volt annyira nehéz, ugyanis ez az egyik olyan szerzeményünk, aminek már akkor voltak szövegrészletei, amikor a hangszerelés még a közelben sem volt. A dalokat mindig a frontember Szabolcs írja, ugyanis a zenekar a saját szólóprojektjeként indult 2020-ban, és már az első lemez megjelenésekor is kész volt több olyan szerzemény, melyek végül a 2023 februárjában megjelent Antarktika című albumunkon kaptak helyet. A második lemez ugyanakkor részben zenekari munka, ugyanis a dobtémákat Halász Illés írta, míg a gitárszólók nagy része a nevemhez köthető, valamint vokálok terén Gilián Péter basszusgitáros és dobosunk, Illés is sokat hozzátett. A lassan három éve megalakult zenekar tagjai egytől-egyig vidékiek, ebből adódóan olykor Budapesten, olykor pedig online formában próbálnak. – Mindenki gyakorolja a saját szólamát, így sosem adódott még nehézségünk a próbák miatt – tette hozzá Kiss László. – A megalakulás előtt Tari Szabolcs egyéni pályán, saját szerzeményeivel indult, azonban amikor az első fellépésére került sor, minket régi barátait kért meg, hogy álljunk mögötte zenekarként. Ezt követően mindnyájunk számára evidens volt, hogy zenekarként folytatjuk tovább pályafutásunkat. Első és második lemezünk felvételében is hatalmas segítségünkre volt a szolnoki Denevér Stúdió, melynek munkatársai profi hozzáértésükkel segítettek bennünket. Kisújszálláson tanulta a zenélést Kiss László zenei tanulmányait a kisújszállási Kossuth Lajos Általános Iskolában kezdte, később pedig a helyi városi zeneiskolában folytatta szenvedélyét Szőllősy Gábor zenetanár mentorálásával. – A két intézmény és az ott tanító tanárok rengeteget segítettek abban, hogy kibontakoztathassam azt, ami bennem van. Mindez kellett ahhoz is, hogy a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába, majd a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karára jelentkezhessek, ahol klasszikus gitárművészként végeztem.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!