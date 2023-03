– Közel tíz éve működik a Bereki Kertbarátok Köre, és minden évben aktívan próbálunk a Legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertje kertművelési versenyben is részt venni. Az elmúlt év nagyon eredményesnek mondható annak ellenére, hogy nagyon aszályos időszak volt. Kicsit bajosabb volt a termelés, de tagjainknak sikerült sok mindent megtermelni. Azt is látjuk, hogy a tagok között egyre többen próbálják különböző technikákkal egyszerűsíteni kertjüket. Az öntözés mellett olyan fajtákat hoznak, melyek a bereki környezetet is jól bírják – mondta az elnök.

A szakember vezetőtársaival együtt igyekszik a kertészkedőket szakmailag is segíteni.

– Vásároltunk vetőmagot, palántát és facsemetéket, és aki érdeklődött, annak adtunk tanácsot a termeléshez is. Most tervezünk egy előadássorozatot is, ahol szó lesz a tavaszi vetésekről, a csemeteültetésekről, a növényvédelmi munkákról és az értékesítés lehetőségeiről is. Egyébként vannak bereki családok, akik már tényleg nagyon profik a kertészkedésben, de most a fiatalokat is szeretnénk jobban bevonni ebbe – tette hozzá Hubai Imre Csabáné, akitől megtudtuk, a hagyományos gyümölcsöket, zöldségeket termesztik a bereki kertbarátok.

– Elsősorban paprika-, paradicsom-, zeller-, sárgarépa- és petrezselyemmag kerül a földekbe, de nagyon sokan érdeklődnek a fűszernövények iránt is – ezeket ugyanis kis helyre el lehet ültetni, ráadásul nagy részük évelő, így sokáig ellátja a családot nagyon értékes, hasznos dolgokkal. Sok különleges ősi fafajtánk van, egyik kertésztársunk kísérletezget is a szemzésekkel. A régi fajták sokkal ellenállóbbak a betegségekkel szemben, míg az újak nagyobb növényvédelmi beavatkozást is igényelnek, úgyhogy ezeket nem is igazán szeretik a gazdálkodók, a termelők. Azt is elmondhatom, hogy sokan a megtermelt javakat a családnak elteszik befőtt, lekvár savanyúság formájában, más-más tartósító módszerrel az aszalástól a fermentálásig. Fontos, hogy a fiatalabb generáció tagjai is ismerjék ezeket! – hangsúlyozta az agrárszakember.

Hozzátette: aki szeretne csatlakozni a kertbatárokhoz, megteheti. A napokban minden ingatlan tulajdonosához eljuttatnak egy kis tájékoztatót a tervezett szakmai előadásokról, illetve az egyesület elérhetőségeiről.