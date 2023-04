Idei évtől a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége kezeli a Szolnok határában található, több mint 35 hektáros Ártéri horgásztavat, melyet korábban Vegyi kubik néven ismerhettek a pecások.

A tavat a Tisza áradásának idején feltöltötték, március közepén 1266 kilogrammnyi háromnyaras, azaz fogható méretű pontyot is telepítettek, melyet követően még fogási tilalmat sem rendeltek el. Horgászhelyeket alakítottak ki, a korábbiakat rendbe tették, és csónakok kikötésére alkalmas helyeket is létesítettek. Tervezik, hogy a tó megközelíthetőségét is megkönnyítik, valamint parkolásra alkalmas helyeket hoznak létre. Ezzel kapcsolatban már egyeztettek a KÖTIVIZIG-gel, ők ugyanis rendelkeznek zúzógéppel, így bérmunkában megcsináltatják a horgásztónál tervezett munkákat is.

Donkó Pétertől, a szövetség ügyvezető igazgatójától megtudtuk, fogynak is az engedélyek a horgásztóra. Lehet váltani kimondottan csak erre a vízterületre szóló területi jegyet, de a szövetség általános, összevont területi engedélye is érvényes ide. Viszont aki nem csak a partról szeretne horgászni, annak csónakos kiegészítő jegyet is kell váltania.

A tó iránti érdeklődés viszont nem csak a jegyváltásokban mutatkozik meg. Planicska Ferenc halőrzési vezető elárulta, márciusban már engedély nélkül horgászó illetővel is találkozott. A tetten ért szolnoki férfi meglepő módon arra hivatkozott: nem tudta, hogy a tóra is kell engedély. Pedig köztudottan nincs olyan vízterület, ahol mindenféle engedély nélkül foghatnák a halakat a pecások.

A szövetség egyébként év közben további haltelepítéseket is tervez, ragadozókat és pontyokat is helyeznek még ki a vízbe.