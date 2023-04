Úgy hozta a sors, hogy kikerültem Barcelonába egy fél évre, az első útjaim rögtön galériákba, képtárakba, múzeumokba vezettek. Itt kért fel gyermekek nevelésére egy magyar család, akik Párizsban éltek akkor. 2010-től öt és fél évig dolgoztam a francia fővárosban, ahol szintén minden múzeumot, képtárat bejártam. Volt alkalmam részt venni a Bartók kiállításon is, és nagyon, de nagyon büszke voltam a magyarságomra, de mindig is mélyen gyökerezett bennem a hazaszeretet, saját gyermekeimbe és a nevelt gyerekekbe is ezt a magyar tartást próbáltam erősíteni, a népdalokon, néprajzon keresztül – mesélte külföldi életéről, melyek óriási tudást, tapasztalatot nyújtottak számára, de kiváló szakmai és baráti kapcsolatokat is.