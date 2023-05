Az elmúlt hétvégén tizenhat természetfotósok csapata járta be a település környékét, a határt, vizek partját, fényképezőgéppel felszerelve.

A programot sülyi származású, Varga József szervezte, akit indíttatásának hátteréről kérdeztünk.

– Régóta fotóztam hobbiként, 1998-ban pedig feleségemmel együtt fotós vállalkozást indítottunk. Nyolc évvel ezelőtt egy barátommal közösen megépítettünk egy madárfotós lest is.

A digitális technika elterjedésével egyre többen kaptak rá a természetet ábrázoló fényképek készítésére, és tőlem is kérdezgették, odajöhetnek-e a lesre. Ez végül oda vezetett, hogy az elmúlt évek során több lest is készítettünk, elsősorban a Jászkisér környékén, és ott fogadunk is fotósokat.

– Mivel Tiszasüly közel esik, és úgy véltem, természetfotósok számára is ígéretes terület, gondoltam, érdemes lenne ide is szervezni egy programot. A látogatók felbukkanásával még a település életét is kicsit felpezsdíteném – fejtette ki József.

A programra tizenhatan érkeztek az ország különböző pontjairól, többen Budapestről és környékéről, de még a messzi Győrből is jött természetbarát. Mint megtudtuk, a szervező először csak 5-6 fős csapatban gondolkodott, hiszen Tiszasüly nem a turizmusáról ismert, nem tudta, mennyire találnak itt szálláshelyeket. De kiderült, van, hol elszállásolni több ember is, így nagyobb létszámot toborzott.

– Kíváncsi voltam arra is, hogy én, mint lokálpatrióta, elfogult vagyok-e, vagy jól látom az itteni környezet adta lehetőségeket – árulta el a szervező. – A két és fél nap alatt siketült felderíteni a vendégekkel az itteni madárvilágot, a természeti környezetet. Napközben jöttünk-mentünk, kerestük a fotózni valókat. Este pedig közösen bográcsoztunk. Bár Tiszasülyön az ott élők számára minden megszokott, természetes, így azt mondják, nincs itt semmi különös látnivaló – bár megjegyzem, ez más településekre is igaz –, a fotósok élvezték a megtapasztalt élményeket.

Érdekes volt látni, hogy milyen nagy sikert aratott, hogy csapatokban láttak vadnyulakat, repkedtek a fácánok. Alföldi falvak lakóinak ez megszokott, de a nagyvárosban élők erre is rácsodálkoznak.

Természetesen különlegesebb állatokat is sikerült lencsevégre kapni szép számmal, hiszen számos vízi madár tanyázik a Tisza, a holtág, a tavak környékén. Persze egy lesből könnyebb lefotózni bármilyen élőlényt, ehhez képest ez a kirándulós program kissé más volt, de érdekes kihívásnak bizonyult. A visszajelzések mindenesetre pozitívak, érdemes a későbbiekben majd hasonló találkozóban gondolkodni.

– Hónapokkal a találkozó előtt már beszélgettünk a fotós programról Nagy Richárd polgármester úrral, vasárnap délben pedig őt is vendégül láttuk, meghívtuk körünkbe, hogy elbeszélgessünk az élményekről

De várható-e, hogy valamikor Tiszasüly határában is létesül madárles?

– Elképzelhető, de ez sok mindenen múlik. Elsősorban azon, mennyire nyitottak a területek tulajdonosai arra, hogy építsük itt vagy ott egy lest és időnként idegenek járkáljanak a tulajdonukon – mutatott rá a nehézségekre Varga József. De azt is elmondta, a közelben Tiszagyendán egy holland házaspár már évek óta azzal foglalkozik, hogy országukból látnak vendégül fotós turistákat. Ők is érdeklődnek Tiszasüly iránt, így ebbe az irányban is lehetne majd tovább lépni.

Az pedig egyértelműen kiderült, a fotós lehetőségeket a vendégek is hasonlónak kiválónak ítélik, mint a találkozó szervezője.