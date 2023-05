A településen szinte már elképzelhetetlenek a mindennapok Misi, a gólya nélkül. A költöző madár évek óta a kis települést választja tavaszi-nyári otthonául, tulajdonképpen már igazi tószeginek vallhatja magát, a helyiek szeretettel befogadták.

Láthatóan ő maga is jól érzi magát Tószegen, a település csónakázó tavánál ugyanis minden nap megteszi a tiszteletköreit, nyugodtan, csendesen sétálgat a parton ülő horgászok között. A kapásra váró férfiak, hölgyek, fiatalok és idősek is megkedvelték a fehér gólyát, olykor-olykor csemegével is kedveskednek neki.

Misi annyira szelíd, hogy már a kezükből is elfogadja a kínált halacskákat. Legyen így még sokáig! A felvételt nézve jó érzés, hogy ilyen jól „megfér egymás mellett” az ember és természet.