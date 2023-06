A Szégyen a futás, de hasznos mondás ugyan igaz lehet, de még inkább megállja a helyét így módosítva: Nem szégyen a futás, és még hasznos is! – írta közösségi oldalán Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere.

A városvezető bejegyzésében kiemelte, hogy Szolnokon is sok ezren hódolnak ennek a szép sportnak, ehhez futópályák, de a folyók mentén húzódó gátak is kiváló helyek, az Auriga Erdei Futóverseny Sorozat pedig a hangulatos Nefag parkerdőben vezette végig idén is a nevezőket.

Az idei versenysorozat díjátadóján fantasztikus volt látni, hogy az egészen kicsi óvodásoktól, a nagymamakorú, mégis ifjú hölgyekig, minden korosztály képviseltette magát – emlékeztett a polgármester.