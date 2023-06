A fürdőhely nekem sokáig Berek volt. Fiatalkorom hatalmas nyaraiban sokszor átbicikliztem Kunhegyesről. Talán a nyüzsgés tetszett, a forgatag, a bikinis lányok. Félig-meddig ott tanultam meg úszni. Tetszett a medencék közötti árnyas liget is. Hogy nem csak a kiégett, kitaposott sárga fű, mint máshol. Hanem hogy fák is. Amik a hely patináját adják. A jóféle víz mellett természetesen.

De igazából később lett szívem csücske a bereki fürdő. Az írótáborok idején. Szeptemberenként összejövünk tizenöten-húszan a megyéből, az országból, de mindig érkeznek erdélyi, kárpátaljai kollégák is. A tábort Körmendi Lajos (költő, író, műfordító, könyvkiadó, nagykunsági „mindenes”) álmodta meg, az anyagi hátteret pedig az orvos-polgármester, Hajdu Lajos biztosította. Az ajánlat egyszerű volt. A fürdőszezon után, amikor már elkezdődik az iskola, kiürül Berek, akkor a lágy, napsütéses vénasszonyok nyarában (olykor persze borongós, esős is tud lenni az őszelő) a település vendégül lát úgy másféltucat írót, költőt, hogy találkozzanak, beszélgessenek, barátkozzanak, koccintsanak, tartsanak felolvasásokat, irodalmi esteket. Érezzék magukat jól. A fizetség annyi, hogy mindenki írjon valamit a településről. Verset, riportot, esszét, bármit. A bereki szövegek egy részéből már antológia is született.