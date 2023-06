Az akvarell-ég kifacsart felhőspongyái a templom és a kultúrház fölött; a kövesúton meg tócsák tükröznek, világítanak. Nézem a képet: az esőkék égbe szinte beleolvad a torony színe, mintha a festő nem mosta volna ki az ecsetet, nem kevert volna új árnyalatot az előzőhöz. Pedig a templom talán nem is kék, inkább lilás. Pasztell lila. De valahogy itt most összeérnek a színek. „Egymásba csendül a szín és a hang s az illat.” Érezni a levegőben a páratartalmat, ahogy a fellegek mögül kibukkanó nap emeli föl a vizeket. Szinte hallani a surrogást is, amint a következő percben elhaladó autó kerekei szétfröcskölik az úttest vájataiban összegyűlt csapadékot.