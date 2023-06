A kiírók e megmérettetéssel arról szerettek volna képet kapni, milyen természetközeli élményei vannak a gyerekeknek, az ő szemszögükből mi az, ami a horgászatban leginkább megragadja figyelmüket, ha maguk is pecáznak, mit nyújt nekik ez a hobbi.

A pályázatot iskolákon keresztül is meghirdették, végül tíz intézményből hatvan pályamunka érkezett be. A gyerekek tetszőleges technikát használhattak, alkotásaikat pedig május 16-ig küldhették be.

A díjátadón Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója köszöntötte a gyerekeket, pár szót szólva a szövetségről és az első alkalommal meghirdetett rajzversenyükről. Mint mondta, elérkezett az idő, hogy a gyerekeket is megszólítsák táborokkal, horgász szakkörökkel, illetve ilyen rajzversenyekkel.

Kihirdették az eredményt, a díjazottaknak, akik ajándékcsomagot vehettek át, Fialka György, a szövetség elnöke is gratulált.

Az 1-4 osztályos korosztályban első helyezést ért el Vékony Levente ( Kassai úti Általános Iskola, Szolnok), második lett Pénzes Fruzsina (Fiumei úti Általános Iskola, Szolnok), harmadik helyen pedig Boros Liza (Kodály Zoltán Általános Iskola, Szolnok) végzett.

A felső tagozatos korcsoportban a győzelmet igen színvonalas alkotásával Béres Dóra (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda) érdemelte ki, a második helyezést ért el Urbán Enikő (II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Szolnok), harmadik helyet pedig Burai Bélának (Tiszaroffi Baptista Általános Iskola s Óvoda) ítélte a zsűri.

Emellett két különdíjat is átadtak a 14 éves Urbán Dalma Amirának és a 10 éves Deres Lizának.

A felsős győztes, Béres Dóra elárulta, ő maga nem horgászik, de apukája igen, őt időnként el szokta kísérni.

– Nagyon szeretek rajzolni, és több versenyen is értem már el helyezést. Erről a pályázatról iskolában hallottam. Jövőre is szeretnék indulni – nyilatkozta az egyébként igen tehetségesnek mutatkozó leányzó. Azt is elárulta, még gondolkodik, hogy ő is kipróbálja-e a horgászást.

Az alsós győztes, Vékony Levente ellenben már négyéves kora óta horgászik.

– Eddigi legnagyobb fogásom egy három és fél kilós ponty volt – tudatta az ifjú pecás. – Szeretek horgászni és rajzolni is. Anya biztatására indultam a pályázaton. Örülök, hogy nyertem, legközelebb is szeretnék pályázni.

A jutalmazott pályamunkákat a szövetség közösségi oldalán is közzétették, a Tiszai Hal Napján pedig a beküldött munkákat ki is állítják.