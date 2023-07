A filmben a főszereplő maga termelt paradicsomot, majd télre üvegbe zárta a termést, hogy felidézze a nyári napok ízeit. Most is több ágyás van kialakítva a félszigeten, zöldségekkel, fűszernövényekkel gazdagítva. A látogatók szorgalmasan locsolják ezeket, és bárki meg is kóstolhatja a termést.

Kedves üzenetek mindenhol

Fotó: Fekete-Vadászi Erika

Páratlan látvány tárul a vendégek szeme elé, a Tisza-tavat nézve olyan nyugalom lesz úrrá az emberen, hogy könnyen előfordulhat, hogy nehezen veszi majd rá magát, hogy visszatérjen a rohanó hétköznapokba. A film sikere miatt forgalmas a hely, de így is csendes és alkalmas a kikapcsolódásra.

Saját szemünkkel láttuk, hogy ez nem csak valami elképzelt szép remény, a látogatók valóban önként szedik a szemetet, locsolnak, rendezgetik a a kerteket.

Ljasuk Dimitrynek álma tehát megvalósulni látszik, valóban egy közösségi hellyé nőtte ki magát a film helyszíne, s úgy tűnik, jó hatással van az oda érkezőkre ez a légkör.

Olyan, mintha mindenkit megszállt volna a nyugalom – mi is ezt tapasztaltuk. A vendégkönyvből is ez derül ki, és a Facebook-csoportban is csupa jó véleménnyel vannak a helyről.

Aki pedig még nem látta a Jóreménység-sziget című filmet, az megnézheti július 22-én Tiszafüreden, este fél 9-kor, illetve a Netflixen is elérhető. Előző nap pedig az Ember alkotta paradicsomot is levetítik ugyanott, 21 órától. Mindkét programon ott lesz Ljasuk Dimitry is, lehet majd tőle kérdezni, és kulisszatitkokat is megoszt majd az érdeklődőkkel.