A Szolnoki Szigligeti Színház „szabadúszó” színművésze vélhetően elsősorban A király beszéde című darabban Bertie megformálása miatt nyerhette el a közönség tetszését. A díjátadó után beszélgettünk Dósa Mátyással.

– Milyen érzésekkel fogadta az elismerést?

– Először is nagyon hálás vagyok a jelölésért, köszönöm, hogy jeles kollégáim mellett rám is gondoltak. Ezúttal ugyan én kaptam a legtöbb szavazatot, de Molnár Laci a lócsiszárban Kohlhaas Mihály, Mészáros István ugyancsak A király beszédében Lionel, Bíró Panka Dominika pedig a Koldusoperában Polly alakításáért, míg Gombos Juci az egész évadban nyújtott magas szintű szereplése okán, véleményem szerint szintén megérdemelték volna ezt a díjat. Azonban mi tagadás, ez a cím a választott otthonomban igen jól eső érzéssel tölt el, ráadásul az én lelkemnek ez most őszintén nagyon kellett. Kellemesen fárasztó évadon vagyok túl, viszont nehéz időszakon, hiszen a hajrában egy betegséget is le kellett győznöm.

– Ezek után miként tervezi a nyarát?

– Egy rövid pihenéssel, melyet újabb feladatok, szinkronizálások, nyári szabadtéri és kőszínházi fellépések követnek. Nagyon szeretek utazni, főleg a párommal és a barátaimmal, ezért a maradék szabadidőmben vándorbotot veszek a nyakamba. Nekem a Balaton a riviéra, ezért szeretteimmel meglátogatom a magyar tengert, illetve országhatáron belül ismeretlen tájakat is igyekszünk majd felderíteni.

– A szolnoki színházrajongók láthatják-e a következő szezonban?

– Természetesen! De remélem, nem fognak megunni, hiszen a társulati ülésen kihirdetett új évadbeli repertoárban több szerepet is kaptam. Ha minden a tervek szerint megy, úgy a nézők láthatnak a Lila akácban, az Eldorádóban, a Hajmeresztőben, a Figaro házasságában és a Függöny fel című darabokban is.