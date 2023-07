Az időt nemcsak a Krisztus és a Keresztelő Szent János szobrán támadt repedések jelzik, de a nyolcszázévesnél régibb falrészleteit megmutató templom is, másutt pedig a feliratok, amelyek a mi korunk jellegzetességeit viselik.

Vagy a felújított premontrei rendház. A kastély. Előtte (vagy inkább mögötte) a világháborús emlékmű. Gyerekkoromban még ismertem öregeket, akik megjárták a nagy háború frontjait. Aztán múltak az évek, és a rádió 2014-ben egy műsorfolyamba kezdett a százéves évfordulóra emlékezve. Minden áldott nap hallhattunk valami feljegyzést, dokumentumot, naplórészletet a napra pontosan száz éve történt eseményekről.

Az elején arra gondoltam, de soká lesz vége. Évszázaddal korábban nagyapáink, dédapáink talán inkább arra: mikor lesz vége? Ahogy mi is erre gondolunk most egy a szomszédban dúló háború kapcsán. Aztán persze vége lett a világháborúnak. És a műsorfolyamnak is. Utóbbinak lassan öt éve.