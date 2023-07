Zöld dolmányos, piros csákós cibaki huszár ül a lován. Nyár van, tél van, napsütés, hóesés. Egyedül van, mozdulatlan. A lova üvegszálerősítésű poliészter műgyanta, és barnára van festve. A huszár anyaga is az, és festve van ő is. Szobor. Tucatnyit vagy tán többet is öntöttek belőle jó pár éve valami évfordulóra. Fővárosi tereken álltak a festett huszárok, aztán szétszóródtak az országban. Cibakházára is jutott egy, nyilván Perczel, Windisgraetz, Damjanich tábornokok véres viadalának emlékére.