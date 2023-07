Hántás vagy fosztás. Mindegy. Felénk a kukoricát tengerinek nevezték, és még töréskor, a szántóföldön hántották vagy fosztották, s mikor a feles (aki a termés feléért bérelte-művelte a területet), többnyire késő este, sötétben hazafuvarozta stráfkocsiján az az évi termést, a csuhétól már megfosztott csöveket hordtuk be a gangra. Onnan kerültek fel a padlásra; az egerek örömére. Ősz volt olyankor, napsütéses vagy esős, s talán még nem ismertem Petőfi versét: „Itt van az ősz, itt van újra, / S szép, mint mindig énnekem”.

Igen, itt van az ősz, vagy ha még nem is, majd itt lesz ez a Janus-arcú évszak is (különben minden évszak kétarcú, sőt minden az). Egyrészt az elmúlásra, a pusztulásra, a „közelítő tél”-re emlékeztet, másrészt a beérés gazdagsága, pompája is ott csillog az őszben. A betakarítás, a szüret öröme. Embernek, természetnek egyaránt.