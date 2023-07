Rendbetartott, csinos buszmegálló, parkoló, újabb parkolók, apartmanok, vendégházak, muskátlis közterek, apartmanok, üzletsor, üzletek, vendégházak, éttermek, apartmanok, vendégházak, jurtatábor és lakókocsiváros. Ezek kellenek egy fürdőhelyhez.

Meg még élménymedence, csúszdák, napfény, és megint napfény, de persze naptej is, mert durva látvány a rákvörösre sült bőr – leégett nyakak, vállak, hátak, csípők, combok, arcok. Rájuk nézni is rossz. Hát még elszenvedni a túlzásba vitt, felelőtlen napozás következményeit, a későbbi egészségügyi kockázatokat nem is említve.

És kell még víz a medencékbe. Gyógyító is. Aztán fizikoterápia, súlyfürdő, iszappakolás, gyógymasszázs, csoportos gyógytorna.