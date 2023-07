Stúdiónkba Sárszegi Dávid dobos látogatott el, aki három zenekar tagja, hiszen ez az élete, szenvedélye és hivatása egyaránt, és most szeretne másokat is segíteni ezen a pályán, hogy minél gyorsabban és könnyebben tanulhassanak meg egy-egy hangszeren a zene iránt érdeklődők.

Sárszegi Dávid élete izgalmas zenei múltra tekint vissza, aki most a hangszeroktatásba is szeretne belekóstolni, de nem is akárhogyan, hiszen egy innovációs technika fejlesztésén és terjesztésén dolgozik, melynek eddig 100 százalékos kísérleti rátája van.

A beszélgetésből fény derül arra, hogy pontosan mi is ez a technika, hogyan tudjuk elsajátítani, emellett a dobos életútjába is betekintést nyerhetnek a hallgatók egy kötetlen beszélgetés keretében. Interjúalanyunkat Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő kérdezte.