A televízió szakemberrel természetesen a szakmájáról is beszélgettünk, azonban nagyobb terjedelemben szóltunk hobbijáról, a természetjárásról. Megtudtuk, hogy nincs tévéje, pedig televíziós, hogy nem borissza, holott borházzal rendelkezik, hogy saját barlangja van és egy, a fiától megörökölt méretes ékszerteknőst is tart. Kiderült róla, hogy a metálzenét szereti, amit múzeumigazgató édesapjával is megkedveltetett.

A Szoljon.hu podcastjének legújabb vendége tehát Tálas László, akivel Mészáros Géza beszélgetett, finoman szólva is kötetlenül...