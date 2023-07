Pár száz lelkes település. Hosszú, rendezett, egyenes utcák, nagy porták. A fotók is mintha az idillt ragadnák meg: távolban felkéklő hegyek, delelő csorda, fehér falak, piros tetők, nádas is akad – mutatni a múltat, ami jelen is.

Zöldre festett, kerekes közkút. A festék persze megkopott, és a kopáson kivirágzott a rozsda, megfolyt. Süt a nap, szárazság van, a fű zöldje is megkopott, kilátszik a talaj rozsdája, barnasága. Vagy inkább szürke az a barna. Mint a beton a közkút körül. Száraz az is. Utoljára akkor látott vizet, amikor eső volt. A kút már csak amolyan mementó, mint egy tájház. Hogy valamikor onnan (is) hordták a falusiak a vizet kannákban, vödrökben, néha összetalálkoztak, váltottak pár szót. Friss híreket, izgalmas pletykákat cseréltek, miközben szomjas darazsak dongták a melléfolyt vízből gyűlt apró tócsákat.