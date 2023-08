A valaha szebb napokat látott, Mezőtúr határában lévő külterületi részen, az úgynevezett Csergettyűben egykor több mint százötven tanya húzódott meg a Körös folyó mentén. Itt élték a tanyasi emberek dolgos hétköznapjaikat, földet műveltek, állatokat tartottak, sok-sok kisgyermek járt itt a tanyasi iskolákba. Ma már csak egy-két tanya található erre, így például a „Hock-tanya”, ami magányosan áll a gát tövében. Ez valaha egy kovácsmesteré volt, öreg diófáján gyakran pihentek meg az éjszaka ragadozói, a baglyok. Néhány éve a madarak bentebb merészkedtek, s az épületben, egészen pontosan a búbos kemence kéményében leltek otthonra.

A Csergettyűben álló tanyán békére lelhet a látogató

Forrás: Beküldött fotó

– Mintegy húsz esztendővel ezelőtt dr. Hock Ernő, Mezőtúr egykori tűzoltóparancsnoka vásárolta meg a tanyát. Ő sajnos ma már nincs közöttünk, jelenleg felesége és fia, Dani gondozzák a szeretett birtokot, s gyönyörűen karban tartják azt – mondta el hírportálunknak a nagymama, Jászné Polgár Mária.

– Az épület vályogból épült és még megvan benne az eredeti búbos kemence, és annak kéményében már ötödik éve baglyok laknak. Idén hat kis hófehér gyöngybagoly fióka növekedett ott, az utolsó a napokban repült ki – tette hozzá.

A gyöngybagoly fiókák már kirepültek...

Forrás: Beküldött fotó

A kis baglyokat, ahogy csak tudják minden évben óvják a házigazdák. Hiszen nemcsak szépek ezek a kis „pamutgombolyagok”, de hasznosak is, ha felnőnek, összeszedik a környék összes egerét. Ők maguk sem zavarják nagyon a madarakat, s eddig nem is mutatták meg senkinek azokat, a közelmúltban azonban kivételt tettek.

– Bagolynézőbe hívtuk dr. Krizsán Józsefnét, a Körösvölgyi Természetvédelmi Egyesület elnökét, Fekete Gábornét, a Mezőtúri Református Kollégium biológia-földrajz szakos tanárát, valamint Szűcs Dániel polgármestert. Mindannyian páratlannak találták a szokatlan fészkelőhelyet és persze a békés környéket – mesélt a látogatásról Jászné Mária.

A Hock-Jász család örömmel fogadta a vendégeket, akik megcsodálták a környezetet és a tanya különleges vendégeit

Forrás: Beküldött fotó

A Hock és Jász családnál nem is találhattak volna jobb „főbérlőt” a baglyok, ők ugyanis természet- és állatbarátok, s elkötelezett környezetvédők, s mindezekről örömmel is mesélnek. Így például arról is beszámoltak, hogy az elmúlt évben a tanyaudvaron vadkacsa költötte a tojásait, de a rőzserakás alatt sünök is mindig laknak. A galambdúcukba is baglyok költöztek. Így kerek a világ a Mezőtúr menti Csergettyűben...