A magyarok bejövetele (a Feszty-körkép) hatalmas alkotás. Méretben, érzésben is. Pusztaszeren láttam jó pár éve. És ott eszembe jutott Jászapáti is. Illetve a település híressége, Vágó Pál, aki a monumentális tabló lovas jeleneteinek festéséből vette ki a részét. Valamikor, úgy harminc éve, fotós kollégával jártam a szülőházában, az akkor már helytörténeti gyűjteményként működő Vágó-kúriában. Akkor is meleg nyár volt, s a bőröm szinte emlékszik a vastag falú ház hűsére.

S most eszembe jut egy másik festő és jelmeztervező, aki a negyvenes években az apáti gimnázium művésztanára, később igazgatója volt, a fiatalon elhunyt Pókász Endre. Neki ugyan egyetlen képét sem láttam, viszont a fiára (akit szintén Endrének hívtak) kunhegyesi középiskolás éveim legmeghatározóbb tanáraként gondolok vissza. Történelmet tanított, s nem véletlen, hogy majdnem történész lettem, de a kortárs költészet olvasására is talán tőle kaptam a legerősebb ösztönzést.