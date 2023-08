Jászberény főváros, a jászoké. Ahogy a kunoké Karcag. Jászok és kunok, két testvérnép. De nagyon nem hasonlítanak egymásra. Talán csak az öntudatukban. A különállásban gyökeredző büszkeségben. A redemptusságban. Amíg szerte az országban a nagybirtok, a földesúri-jobbágyi viszonyok uralkodtak, a Jászkunságban már a 18. század második felében megindulhatott egy amerikai típusú szabad paraszti gazdálkodás. A jászkunok vérrel adóztak, katonáskodással.

A fővároshoz persze ország is kellett. Jászország. Jásztudat. Berény szép és gazdag város volt, s talán ma is az. Van kürtje, folyója, vannak hídjai, polgárai. És a hétköznapokban ott vannak a hagyományok. A képeken is. Például a kürt. A Jászkürt. Lehel kürtje.

Ebben a képösszeállításban (ha jól számoltam) hatszor szerepel a Jászkürt. Aminek persze semmi köze az augsburgi csata egyik vezéréhez, Lélhez vagy Lehelhez. Tulajdonképpen semmi bizonyosat nem tudhatunk a kürtről. Talán csak annyit, hogy valamikor a 12. században készülhetett, talán Kijevben, talán Magyarországon. Az sem ismert, hogyan került a Jászságba, miért és hogyan vált a jászok jelképévé. Egy bizonyos: azzá lett. A jász összetartozás szimbóluma. És ez a lényeg. A mítosz és a valóság egyébként is nehezen szétszálazható. A múlt inkább képzet. Viszonyítási pont.