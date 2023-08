A szövegíró végigpörgeti a képeket, és persze jászdózsai emlékeit. Impressziókat keres, próbál megragadni, mert a képek is ezt teszik.

S leírja: víz, híd, fény és árnyék.

A víznél ebben az összeállításban nekem fontosabb a híd. Egyszerűen azért, mert szép. A kő, a kötőanyag, a moha, a rusztikus talpazatok és boltívek. Ahogy tükröződnek a vízen. Mert egy hídhoz (általában) víz is kell. És partok, tájak, falvak, városok, emberek, amiket és akiket össze lehet kötni. A szó szoros értelmében és jelképesen is. A híd mi is lehetünk. És lehetünk, akik használjuk a hidat. Lehetünk hídépítők, hídrombolók. Lehetünk szemlélődő figurák, akik messziről látják a hidat. Majd egyre közelebbről. A hídról is láthatjuk a hidat. És a vizet. Az áradót, vagy éppen a kiszáradó medret, a tájat, ahonnan a hídra jöttünk, a települést, a szomszéd falu tornyát. S ha élénk a képzeletünk, akkor a múltat és a jövőt. A felmenőinket és a gyerekeinket, ahogy éppen átkelnek a hídon, vagy nézelődnek, és látják a múltat, és megálmodják a jövőt.