Konok kunok. Szinte ma is hallom, ahogyan D. Szabó Miklós, a megyei lap egykori újságírója beszédébe keveri (s persze cikkeiben le is írja) ezt a jelzős szókapcsolatot. Keményen, koppanósan alliterál a konok és a kunok. S még rímel is. Persze ezt nem Miklós bátyám találta ki, benne volt már a folklórban ez a szóhagyomány. Ez a sztereotípia. Hogy a kunok konokak. Büszke, makacs népség. Hogy ez így van-e, nem tudom. Én kicsit óvatosabban bánok a népekre, népcsoportokra aggatott jelzőkkel. Általánosítani néha veszélyes és igazságtalan, ugyanakkor az előítéleteket mégis csak a tapasztalat szüli. A megfigyelés. S az előítélet ily módon élni segít, eligazodni a világ dolgai közt.

De hogy egy jász településen készült képeket nézegetve miért a konok kunoktól indítom az írást? Talán mert valamiként „testvérnépek” vagyunk, ugyan nem genetikai, nem nyelvi értelemben. Sajátos közjogi állásunk tett azzá bennünket a történelemben.

És hát a jászoknak is vannak jelzőik: büszkék ők is, öntudatosak. És szorgosak, dolgosak, s ebből (is) következően, jómódúak.