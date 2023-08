S valóban, a múlt sokféle. Mindenki más és más szeletét ismeri, ha ismeri, s azt is egyéni fénytörésben. Nehéz megragadni. Nemhogy a múltat, de még napjainkat is. Hét év semmi az időben. Hét éve avatták Fényszarun a fönt említett szobrot. Egy szökőkút, kőlány kőkönyvekkel. Könyvekre könyököl, körötte is lexikonnyi kötetek. Ülő lányalak hatalmas, hatalmas könyvekkel. Az egyiket olvassa. Tudjuk, sosem fogja kiolvasni, ahogy Keats görög vázáján a pillanatba fagyott szerelmesek ajkán sem csattan el a csók soha. Örök és szép marad a vágy, „s nem hervad a lány”.

Hét éve a Gutenberg-galaxisnak állítottak szobrot (emléket?) a városban. Persze a jövőt sem tudjuk, s a jelent is sokféleképpen látjuk. Manapság egyre kevesebbet olvasunk könyveket. Az információ, a szórakozás hordozóeszköze egyre inkább a számítógép, az e-book, az okostelefon. Egyre inkább képernyőn olvasunk. Így volt ez már akkor is, amikor a szobor elkészült. De hát a szobrok többnyire a múltnak állítanak emléket. Régmúlt királyoknak, hadvezéreknek, tudósoknak, művészeknek. Ha egy diák nézi a szobrot, azt gondolhatja, ez is múlt: a könyvet olvasó lányka. Talán egy ironikus fricska volt az alkotói szándék. Talán nem.

A kőlány fölé kőoszlop magasodik, hatalmas kőkönyvvel és hatalmas kőbagollyal. A bagoly a tudás, a bölcsesség jelképe is. Ő vajon mennyit lát a múltból, mennyit a jövőből?