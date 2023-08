Mint arról korábban már beszámoltunk, szeptember 13-án kerékpárszervízpontot avat a szandaszőlősi Lengyel Anna téren a Szolnok-Tisza Rotary Club. A közel félmillió forintos beruházás költségének felét pályázati útin nyerte el az egyesület a Rotary Magyarországtól, a fennmaradó részt pedig különféle jószolgálati programok révén gyűjtötték össze a vármegyeszékhelyen.

A téma kapcsán Molnár Júliával, a Szolnok-Tisza Rotary Club elnökével beszélgettünk a Szoljon.hu podcast adásában. Az elnöktől megtudtuk, nem csak a szervízpontot avatják fel, hanem az úgynevezett EarlyAct Clubot is, amely általános iskolások Rotary csoportja. Ebből eddig kettő volt az országban, Nyíregyháza és Nyírmeggyes után azonban Szolnokon is megalakul ez. A Turcsányi János által készített beszélgetésből az is kiderül, hogy a jelenleg alkormányzói tisztet is betöltő szolnoki klubvezető két év múlva a Rotary Magyarország elnöke lesz.

A beszélgetés megtalálható a Szoljon.hu YouTube- és Spotify-csatornáján is.